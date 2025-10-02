Villarreal-Juventus 2-2, bianconeri raggiunti al 90°

VILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Vila-Real nella seconda giornata della prima fase della Champions League 2025/2026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudor, raggiunta al 90′ dall’ex Renato Veiga. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Mikautadze (18′) con i gol di Gatti (al 49′, con una splendida rovesciata) e di Coincecao (al 56′). Secondo pareggio in Champions per la squadra di Tudor; primo punto per il Villarreal. Nella prossima giornata la Juventus sarà ospite del Real Madrid (il 22 ottobre, alle 21).

Ritmi bassi in avvio di incontro con tanti errori tecnici da una parte e dall’altra. Al primo vero squillo il Villarreal va avanti. Al 18′ Parejo trova la linea difensiva della Juventus impreparata e serve in verticale Mikautadze. Cambiaso e Gatti provano a interrompere l’iniziativa, ma il pallone schizza sui piedi di Pepè che assiste proprio Mikautadze per l’1-0. Pochi minuti dopo (22′) Pedraza va vicino al raddoppio, ma trova la risposta di un reattivo Perin, bravo a deviare la conclusione dello spagnolo sul palo sinistro. Poco pericolosa la formazione di Tudor, che scalda i guantoni di Tenas solamente con un colpo di testa di McKennie al 23′.

Si va negli spogliatoi sull’1-0 con Perin che tiene a galla i bianconeri parando su Buchanan al 43′.

Tudor opta per sostituire all’intervallo un insufficiente Koopmeiners per il più spumeggiante Coincecao. Al 48′ il portoghese va via sulla sinistra e serve con un passaggio rasoterra David, che a porta quasi del tutto spalancata spedisce incredibilmente a lato. Passano pochi istanti e arriva il pareggio della Juventus. Al 49′ una rimessa laterale di Kelly diretta in area trova Gatti, che nell’insolita posizione di centravanti si inventa in rovesciata il gol dell’1-1. Villarreal tramortito e gli ospiti ne approfittano. Al 56′ svarione in disimpegno di Parejo, che regala il pallone sulla trequarti a Coincecao. Il portoghese si invola verso la porta, salta Pedraza e batte un incolpevole Tenas per il 2-1 bianconero. Juventus vicina al terzo gol (72′) con David, che colpisce la traversa su un buon invito in verticale di Mckennie. Pochi pericoli creati dalla squadra di Marcelino, che riesce a strappare il pari a inizio recupero. Corner di Akhomach e inzuccata dell’ex Renato Veiga per il 2-2 al 90′.

