Villa San Giuseppe accende il Natale: una comunità che brilla di tradizione. Tra i momenti più apprezzati, l’esibizione dei Giganti di Taurianova

Nel pomeriggio dell’8 dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, la Comunità di Villa San Giuseppe ha rinnovato una delle sue tradizioni più sentite: l’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie che, anche quest’anno, illuminano la suggestiva Piazza Umberto I, affacciata sulla splendida vallata del Gallico.

L’atmosfera festosa ha avvolto il piccolo borgo collinare, noto per le sue pregiate arance, trasformandolo in un punto di ritrovo per residenti, famiglie e visitatori. La partecipazione è stata numerosa, segno tangibile del forte legame che unisce la comunità e della voglia condivisa di vivere momenti di serenità e tradizione.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano i volontari dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, promotrice dell’evento – è stato un pomeriggio intenso, ricco di emozioni e di grande coinvolgimento”. Il lavoro degli associati, svolto con passione, dedizione e un profondo amore per il territorio, ha permesso ancora una volta di regalare alla popolazione un’iniziativa capace di unire e far sentire tutti parte di una grande famiglia.

Tra i momenti più apprezzati, l’esibizione dei Giganti di Taurianova, che hanno sfilato per le vie del paese regalando sorrisi e stupore, soprattutto ai più piccoli. Grandissimo successo anche per gli stand gastronomici: le tradizionali crispelle e i prodotti tipici natalizi sono andati letteralmente a ruba, testimoniando la forza della tradizione culinaria locale e il valore della convivialità.

L’evento dell’Immacolata è solo il primo appuntamento di un dicembre ricco di iniziative. Villa San Giuseppe dà infatti appuntamento a domenica 14 dicembre, quando il borgo si vestirà nuovamente a festa per accogliere Babbo Natale, in un pomeriggio pensato per la gioia dei bambini e il piacere di tutta la comunità

Ancora una volta, Villa San Giuseppe dimostra che quando la comunità si unisce e i volontari mettono cuore e impegno nelle loro attività, il risultato è una festa di luci, sorrisi e tradizione che scalda l’intero territorio.