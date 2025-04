Il Laboratorio di idee inaugurato solo pochi giorni fa entra subito nel vivo con un calendario già fitto di incontri. «Abbiamo avviato questo spazio di arte e cultura aperto a tutti per incontrare tutti i cittadini di Lamezia Terme, per ascoltare le loro idee, le istanze, le gioie e le preoccupazioni, per ascoltare i problemi […]