Villa San Giovanni, Musolino, “Il circolo del Pd ha sempre le porte aperte per un nuovo modo di fare politica”

Sono tanti i modi possibili per fare Politica.

Le Istituzioni, tramite la sacra dialettica tra Maggioranza e Opposizione, rappresentano la Comunità cittadina villese realizzando un compito importantissimo, necessario.

Lo sforzo degli Amministratori in Consiglio va apprezzato e sostenuto anche con la Politica, appunto.

E’ asfittico ed erroneo sostenere l’autosufficienza che recide i legami indispensabili con i corpi intermedi, con la Società Civile.

La Politica, infatti, e’ parte della Società villese e ne vivifica il dibattito pubblico:

senza le sollecitazioni, le proposte, il plauso, il sostegno ma anche, e soprattutto, senza le critiche, le denunce, le proteste di Gruppi organizzati e Sezioni, gli Amministratori rischierebbero quella chiusura asfittica nel “Palazzo” che acuirebbe la sensazione di distanza tra cittadini ed eletti.

Sono tanti i dossier condivisi e, ciascuno nel proprio ruolo, Partiti, Movimenti e Istituzioni, concorrono ad affrontarli e a dirimerli al meglio.

Avere le porte aperte sulla Città – come il PD fa da sempre – significa aprirsi all’ascolto delle tante persone in difficoltà che abitano la nostra Comunita’, significa trasmettere pubblicamente le istanze di “buon senso” dei villesi più attenti, di quelli – e sono per fortuna tanti – che non limitano il “metodo Democratico” alla delega elettorale ma la arricchiscono di sostanza, appunto, iscrivendosi e vivendo la militanza politica con orgoglio e spirito di servizio.

Noi Dem villesi, ad esempio, siamo contenti dei protocolli di intesa tra cittadini e Comune per la tutela, ad esempio, del Sentiero di Torre Cavallo e della Rocca degli Angeli (ci siamo impegnati per questo risultato);

siamo contenti di aver trasmesso ai livelli politici nazionali e regionali i documenti acquisiti sulle “differenze” e le diseguaglianze nell’accesso ai farmaci antiblastici che si registrano a Villa e in tutta la CM, non solo nel confronto con il Nord Italia (ormai subiamo l’emigrazione sanitaria anche per avere i farmaci piu’ aggiornati e meno tossici) ma anche tra Asp e Gom.

Siamo orgogliosi di essere prontamente intervenuti nel criticare la pseudo accoglienza dei migranti nei grandi centri concentrazionari, magari allestiti negli ex Hotel del Territorio (e in questi giorni registriamo importanti soluzioni di accoglienza diffusa e sostenibile);

siamo stati pronti a raccogliere i racconti dei genitori alle prese con i lavori infiniti nei nostri plessi scolastici e di aver interloquito con gli Amministratori per acquisire dati e informare al meglio le famiglie coinvolte.

Siamo soddisfatti per aver predisposto i modelli per le istanze di “autotutela” per l’annullamento degli “avvisi” sbagliati in tema di Tasi 2019 e siamo fieri di essere intervenuti mediaticamente distinguendo tra le responsabilità, per evitare un facile cedimento alla critica qualunquistica.

Siamo contenti di esserci recati in delegazione presso l’Asp di Reggio per il Poliambulatorio, per l’incremento delle ore di specialistica, e presso gli Uffici della CM per approfondimenti circa la progettazione delle opere funzionali al superamento del traffico pesante in Città, e presso l’Autorita’ di Sistema Portuale dello Stretto per discutere di Porto a Sud e del futuro infrastrutturale di Villa.

Riteniamo utili i documenti e gli atti trasmessi al Comune – insieme agli altri soggetti attivi del Territorio, nel contesto delle interlocuzioni attivate dagli Amministratori – in tema di Lavori Pubblici Portuali e di Piano Strategico (con l’importante lavoro svolto dal Gruppo PD nella precedente Consiliatura).

Tutto questo, dunque – al netto dell’impegno contro il “Ponte” che ci ha visto e ci vede in primissima linea – significa per noi una cosa precisa:

noi ci siamo!

Il Circolo PD e’ “spalancato” ai contributi dei cittadini, alla produzione di analisi, di proposte, all’offerta di disponibilità e di impegno futuro nelle nostre Istituzioni cittadine.

Per noi tutte le posizioni sono democraticamente contendibili – comprese quelle dei nostri Organi interni – e siamo pronti a strutturare l’offerta politica alternativa alle Destre del mal Governo, dell’esclusione sociale, dei privilegi e del dissesto.

“Provare per credere” e’ un vecchio motto pubblicitario che dice molto ma non coglie il nostro approccio:

Crederci, per provare – INSIEME – a cambiare in meglio Villa e’ un invito sincero che rivolgiamo a tutti i concittadini villesi:

e’ un percorso da costruire uniti.

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Circolo PD T. Giordano – Villa SG