Villa San Giovanni, la Fiera Nautica dello Stretto, aprirà i battenti il 24 Aprile fino al 27 Aprile

La Fiera Nautica dello Stretto, aprirà i battenti il 24 Aprile fino al 27 Aprile , per il secondo anno crea l opportunità a molti operatori del settore, il tutto si svolge all interno delo molo di sottoflutto di Villa San Giovanni con spazi molto generosi, rispetto all’edizione precedente e un “contenitore” più completo.

Paola Chilà esperta nel settore afferma che la Nautica ha una buona fetta di mercato, che è in crescita anche se ha subito un lieve calo, ma non puo’ assolutamente fermarsi .La fiera prende spazio una vetrina dell usato, le prove a mare dei vari Concessionari, spazio anche per motori marini ma anche macchine di brand importanti sul mercato.

Al di là della cornice dentro la quale è incastonato il tutto, a testimoniare l’importanza di questa Fiera e renderla nel tempo un appuntamento non solo per i curiosi ma anche per gli appassionati e per gli addetti ai lavori

L’Associazione Sviluppo dello Stretto si pone come obiettivo di poratre l appuntamento ad alti livelli negli anni, la posizione geografica del abbraccia

Anche quest anno per confermare la sua vocazione multispecialistica saranno presenti , i fuoribordo, la vela, la componentistica e gli accessori, le barche a motore i gommoni le società charter le agenzie i leasing

Barche esposte, tanti metri quadrati di esposizione fra terra e acqua, servizi e tante offerte per la stagione

Ed ancora, l accesso sarà gratuito anche per quest anno l orario sarà dalle 12.00 alle 20.00 , qualche convegno su temi importanti come : portualità concessioni ecc trattati da persone ed autorità

Il comparto nautico negli ultimi anni ha subito variazioni, alcune tendenze trasformeranno il settore Alcune tendenze che trasformeranno il settore con l’avanzare sempre più costante delle tecnologie, è normale interrogarsi sull’impatto che queste possano avere in tutto ciò che riguarda il settore nautico e, quindi, la navigazione e il mare.

Le principali novità che ci accompagneranno potranno interessare maggiormente i motori elettrici anche la vela non ne resterà indifferente. Energia rinnovabile e sostenibilità

Vi aspettiamo a Villa San Giovanni dal 24 al 27 aprile 2025