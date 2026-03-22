Villa San Giovanni, il partito democratico incontra i consiglieri comunali di “Spazio Democratico”

Venerdi 20 marzo u.s., i dirigenti e i militanti del Circolo PD T. Giordano di Villa SG hanno incontrato – presso la sede “La Cave” di Piazza Pretura – i Consiglieri Comunali di Spazio Democratico.

Con il Capogruppo Ada Pavone e Pietro Idone, sono state analizzate le questioni principali relative al Bilancio 2026 del Comune di Villa.

I Consiglieri hanno delineato il percorso amministrativo, in Commissione e in Aula, relazionando sulle principali voci che compongono il bilancio comunale, con particolare riguardo ai bisogni dei villesi, all’efficacia della macchina amministrativa, ai servizi resi e loro costi.

In circa tre ore di incontro – nel contesto di un dibattito proficuo, articolato e di prospettiva – i dirigenti Dem hanno esposto le priorita’ del Partito, le valutazioni relative all’allocazione delle risorse disponibili, nell’ottica degli interventi sostenibili contro le diseguaglianze.

Insieme, sono state poste le basi di un metodo di confronto concreto, operativo, sui temi reali.

Due valutazioni politiche emergono chiaramente per noi Dem:

1. l’attenzione sulla tenuta dei conti pubblici e’ patrimonio del Centrosinistra dello Stretto: il Bilancio deve essere un esercizio di Verita’ che prepara un futuro migliore per i villesi;

2. la problematica dei servizi comunali e’ eminentemente “sociale”, con un impatto evidente sulle famiglie, con particolare riferimento ai monoreddito, ai pensionati.

Siamo sicuri che i Consiglieri di Spazio Democratico – la cui attenzione all’interlocuzione all’interno del Partito Democratico dimostra cultura politica e maturita’ istituzionale non comune – sapranno portare alla attenzione degli Amministratori tutte queste fondamentali questioni, contribuendo a rendere l’approvazione del bilancio dell’Ente non semplicemente un passaggio formale obbligatorio ma l’occasione indifferibile per trasformare numeri, capitoli, residui, anticipazioni, entrate, previsioni, uscite, decisioni e ripartizioni, in Buona Politica … misurabile esattamente, e senza sconti, con il coraggio della Verita’ e della Responsabilita’.