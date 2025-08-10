Villa San Giovanni, il partito democratico al corteo no ponte del 9 agosto

PRESENTE IL CIRCOLO PD T. GIORDANO DI VILLA SG AL CORTEO NO PONTE DI MESSINA, 9 AGOSTO 2025.
MIGLIAIA DI CITTADINI E MILITANTI PER DIRE MILLE SI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, ALLA CRESCITA NELLA SALUBRITA’ E IN SICUREZZA, AL LAVORO DIGNITOSO, ALLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER TUTTO LO STRETTO.
ABBIAMO DETTO UN SOLO NO:
A SALVINI, ALLA LEGA NORD, ALLE DESTRE ANTI MERIDIONALISTE, AL PONTE DELLE ILLUSIONI E DELL’INUTILE DISASTRO AMBIENTALE.
IL PARTITO DEMOCRATICO E’ IN PRIMA LINEA PER L’ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO DEI TERRITORI CHE DISCONOSCE CONFRONTO E VERITA’.
SONO AL POTERE – AL GOVERNO E IN REGIONE – MA HANNO DAVVERO CONSENSO?
HANNO CONVINTO?
COME SONO I VOSTRI STIPENDI?
E LE BOLLETTE?
E IL COSTO DEI SERVIZI?
QUANDO E’ PRENOTABILE UNA COLONSCOPIA?
COME E’ IL PRONTO SOCCORSO PIU’ VICINO?
IN CHE STATO SI TROVA LA MOBILITA’ LOCALE?
COME HANNO SPIEGATO IL LORO NO AL REDDITO MINIMO LEGALMENTE DETERMINATO?
ALLE MAGGIORI TUTELE PER I LAVORATORI E I PENSIONATI?
GLI INTERESSANO SOLO LE CONCESSIONI CENTENARIE DI QUALCHE BALNEARE.
DOVEVANO CAMBIARE TUTTO E HANNO CAMBIATO IN MEGLIO SOLO LE LORO VITE E GLI INTERESSI DELLE CORPORAZIONI A LORO LEGATE.