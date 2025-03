Villa S. G., porte aperte alla Città sul tema della “crisi idrica”. Un appuntamento chiesto dai cittadini

Alla luce dell’allerta diffusa dalla Protezione civile della Regione Calabria per previsione di “Venti da forti a burrasca sud-orientali” per le giornate del 14 e 15 marzo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente recante misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteo avverse e rischio caduta alberi […]