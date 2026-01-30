Villa S. G., Partito Democratico, “La maggioranza del 2022 non c’è più”

A Villa SG, dopo tensioni da tempo erroneamente sopite, e’ prevalso il pluralismo delle posizioni.
E’ una cosa negativa?
Va censurata?
O forse e’ solo piu’ complesso – e piu’ giusto – governare tra pari una fase che puo’ aprire scenari migliori?
Quello che, pero’, non e’ mutata in Citta’ e’ l’enumerazione delle tante criticita’ che richiedono un’Amministrazione fattiva e impegnata al 100% nel rendere Villa piu’ vivibile e proiettata davvero al futuro, piu’ simile alle belle speranze dei nostri figli.
E sulla vivibilita’ i problemi sono, purtroppo, sempre i soliti:
l’ordinario approvvigionamento idrico nelle case (nel 2026 !!!), l’ordinaria fruizione dei servizi comunali, la prontezza nelle risposte fornite ai cittadini bisognosi, una migliore e trasparente gestione della bollettazione legata alle utenze (non e’ giusto che arrivino gia’ scadute!!!).
E sulla proiezione al futuro, chiediamo a tutte le forze progressiste rappresentate in Consiglio Comunale, ai Gruppi, soprattutto alle donne a agli uomini legati all’esperienza storica del centrosinistra:
apritevi ora, prima che sia troppo tardi, ai soggetti collettivi operativi nella Societa’ civile e politica, condividiamo – INSIEME – dossier, documenti, progetti, prospettive e scelte su
_Porto a Sud, Invasatura Zero Porto storico, Stazione FS, Nuova canalizzazione ex Lido Cenide, Torrente Campanella, Polmone di stoccaggio, Studi della CM, Piazzale Anas, Isola ecologica, Lungomare e compiuta riqualificazione, srumenti di programmazione urbanistica (PSC, Piano Spiaggia) etc.
Una frattuta feconda, una svolta decisa e coraggiosa verso il confronto franco e libero, e’ sempre espressione di un’esigenza politica che merita attenzione, ascolto, risposte!
Noi del Partito Democratico seguiremo questi sviluppi, abbiamo le idee chiare e i progetti giusti per giungere ad un approdo comune:
Il Centrosinistra al timone di Villa nel 2027.
Enzo Musolino
Segretario cittadino
Circolo PD Villa SG “T. Giordano”