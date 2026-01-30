Villa S. G., Partito Democratico, “La maggioranza del 2022 non c’è più”

Signore e Signori, cittadini di Gioiosa Ionica,oggi, 29 gennaio 2026, in Consiglio Comunale, è avvenuto un fatto grave che pesa sul futuro della nostra città. La maggioranza, guidata dal vice sindaco, ha bocciato la nostra mozione sul Piano di Assestamento Forestale, un documento essenziale per la gestione programmata e sostenibile dei boschi comunali, per la […]