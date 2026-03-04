Vigili del Fuoco Calabria: al via l’insegnamento di “Sicurezza e Prevenzione Antincendio”

Ha preso ufficialmente avvio, a partire dal 26 febbraio u.s. e con il secondo semestre dell’anno accademico in corso, l’insegnamento di “Sicurezza e Prevenzione Antincendio”, attivato nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio del DIAm – Università della Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’accordo di collaborazione sottoscritto nel mese di settembre 2025 tra il DIAm e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di ricerca, formazione e prevenzione incendi.

Il corso, fortemente orientato agli aspetti applicativi e operativi, nasce con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze specialistiche nel settore della prevenzione e della gestione del rischio incendio, attraverso un approccio integrato che coniuga solide basi teoriche, casi studio reali ed esperienze sul campo.

Le attività didattiche sono svolte con il contributo di personale altamente qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra cui il Direttore Regionale Maurizio Lucia, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza Roberto Fasano e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro Giuseppe Bennardo, garantendo un elevato livello di qualificazione scientifica e professionale dell’offerta formativa.

I contenuti didattici sono articolati in tre moduli principali:

1) normativa di riferimento e fondamenti della prevenzione incendi;

2) prevenzione incendi in ambito civile e industriale;

3) prevenzione incendi in ambito naturale.

È inoltre previsto un quarto modulo dedicato ad esercitazioni pratiche e attività progettuali, finalizzate alla redazione di piani comunali AIB (Antincendio Boschivo) e di piani di emergenza interni ed esterni.

Il percorso formativo è completato da attività sul campo e visite didattiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, la sala operativa e la sede del Centro Polifunzionale Vigili del Fuoco Calabria, dotata di simulatori avanzati per la gestione del soccorso in scenari di incendio boschivo.

L’insegnamento rappresenta un significativo esempio di sinergia tra mondo accademico e istituzioni, offrendo agli studenti una preparazione completa e concreta nei settori della sicurezza, della prevenzione incendi e della protezione del territorio.