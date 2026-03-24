Viabilità, il grido d’aiuto del Sindaco di Anoia: “Intervenire subito sull’arteria per Cinquefrondi e Polistena”. VIDEO

Le condizioni critiche della rete viaria nella Piana di Gioia Tauro tornano al centro del dibattito politico e sociale. Il Sindaco di Anoia ha lanciato un appello urgente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché si intervenga tempestivamente per la messa in sicurezza del tratto stradale che collega il centro cittadino a Cinquefrondi, Polistena e agli svincoli della Strada di Grande Comunicazione (SGC) Ionio-Tirreno.

Ai microfoni del giornalista Graziano Tomarchio, il primo cittadino ha evidenziato come l’arteria in questione sia ormai al limite della praticabilità, rappresentando un pericolo costante per i pendolari e per il traffico pesante che quotidianamente la percorre.