Via Scipione Tritanti: una ferita aperta nel cuore di Tritanti

Maropati – Via Scipione Tritanti è chiusa da quasi tre mesi. Una strada abbandonata, oggi impraticabile, divenuta il simbolo evidente di una gestione amministrativa fallimentare e di una politica che ha dimenticato la sua missione: servire i cittadini.

In questi mesi il disagio si è trasformato in indignazione. Quella via, essenziale per la mobilità e la sicurezza di residenti e attività locali, è stata lasciata al degrado più assoluto. A farne le spese sono stati, come sempre, i cittadini: costretti a convivere con pericoli, ritardi e silenzi assordanti. Il malcontento cresce, ma da parte dell’Amministrazione arrivano solo promesse disattese, passerelle vuote, deleghe inutili e una burocrazia che copre l’inazione con il solito gioco dello scaricabarile.

In tutto questo, il Sindaco e il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici si sono dimostrati del tutto inadeguati. Mentre il paese chiedeva risposte concrete, loro sono rimasti in silenzio o si sono limitati a generiche dichiarazioni di facciata. Le visite sul posto si sono rivelate solo teatrini mediatici, senza alcun seguito operativo.

Noi, Consiglieri Comunali Ferrentino e Adornato, non siamo rimasti a guardare. Fin dal primo giorno siamo stati accanto alle persone, raccogliendo segnalazioni e sollecitando interventi. Non ci interessano gli slogan, ma i fatti. La politica non può e non deve limitarsi alla gestione ordinaria: ha il dovere morale di intervenire, ascoltare e agire.

I cittadini non chiedono miracoli: chiedono diritti, chiedono una strada percorribile, un’Amministrazione presente, una politica che non volti le spalle ma che abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.

Noi continueremo a esserci, continueremo a denunciare ogni inefficienza, ogni colpevole ritardo. Continueremo a dare voce a chi non viene ascoltato, perché la politica deve tornare a essere ciò che è nata per essere: servizio, presenza, ascolto.

Maropati merita di più…

I cittadini di Maropati e della frazione Tritanti meritano rispetto.