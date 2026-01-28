Via libera all’allargamento della Giunta regionale, ci potranno essere due assessori in più: spazio a Lega e Noi Moderati?
Gen 28, 2026 - redazione
Il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, la riforma dello Statuto regionale che rende possibile aumentare fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge.
La riforma allinea la Calabria con quanto previsto dal decreto legge n.
138/2011, che prevede questa possibilità alle Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Altra novità della modifica statutaria è la reintroduzione della figura dei sottosegretari. All’articolo due viene prevista la possibilità, per il presidente della Giunta regionale, di nominare fino a due sottosegretari che possano coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato, con la finalità di assicurare un più efficiente coordinamento dell’azione di governo. Occhiuto all’inizio del suo mandato aveva annunciato l’intenzione di nominare altri due assessori dopo l’approvazione dello Statuto, uno in quota Lega e l’altro in quota Noi Moderati, staremo a vedere.
Approvato a maggioranza, inoltre, il bilancio di previsione 2026 – 2028 dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.