Versace, “ammesso al finanziamento il Convitto Nazionale di Stato T. Campanella di Reggio Calabria”

Un altro grande passo in avanti per la nostra città a livello di edilizia scolastica : è stato infatti ammesso al finanziamento PNRR l’intervento di progettazione e realizzazione della ristrutturazione ed adeguamento alle norme attuali della mensa scolastica dello storico e prestigioso edificio scolastico Convitto Nazionale di Stato T.Campanella di Reggio Calabria.

L’istituto storico sarà sottoposto a interventi necessari per metterlo a norma e garantire un ambiente educativo moderno e sicuro per un contributo complessivo di 448.500,00 €.

La proposta si concentra sui locali adibiti a mensa e servizi ad essa associati al piano seminterrato.

L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione e adeguamento della scuola afferma Il Vice Sindaco Metropolitano Versace con delega all’edilizia scolastica. . La Città Metropolitana continua ad investire nella scuola perché è intorno a questa che cresce una comunità .

Un ringraziamento doveroso al Dirigente del settore edilizia Mezzatesta ed a tutto il suo staff che costantemente effettua un attività di monitoraggio delle strutture scolastiche del nostro territorio metropolitano e cerca di provvedere sia con le poche economie disponibili che con finanziamenti al processo di adeguamento degli edifici in chiave moderna e soprattutto sicura per i nostri ragazzi.

Siamo consapevoli, afferma il Vice Sindaco Versace che il risultato finale sarà un ambiente educativo migliorato, in grado di offrire opportunità di apprendimento ancora più stimolanti e arricchenti per gli studenti, soprattutto perché si tratta di un immobile che raccoglie un importante numero di ragazzi che provengono da tutta la provincia.