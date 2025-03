Vasto incendio all’interno di un’abitazione a Taurianova, sul posto i Vigili del fuoco. Foto e Video

Di GiLar

Un vasto incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione a Taurianova, a ridosso della Via Francesco Sofia Alessio, le fiamme erano talmente intense che fuoruscivano dall’edificio. Sul posto in questo momento sono arrivati tempestivamente i Vigili del fuoco di Polistena che stanno tentando di domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Sembra che all’interno dell’abitazione non ci fosse nessuno, e l’odore acre del fumo insieme al volume sprigionato, sta creando disagi sia alla circolazione che al vicinato circostante. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Taurianova.

Diverse autoambulanze del 118 si stanno recando sul luogo dell’incendio forse per il troppo fumo sprigionato ha creato qualche intossicazione tra gli abitanti vicini.