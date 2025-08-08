Varapodio, cultura e identità, sagra dei prodotti locali

di Pino Pardo

Anche con “CULTURA ED IDENTITÀ , SAGRA DEI PRODOTTI LOCALI” (quest’anno la 2ª Edizione) gli Amministratori del Comune di Varapodio, particolarmente attenti al fenomeno dello spopolamento del paese, si adoperano, incessantemente, per rendere la cittadina della Piana ancora più ospitale e gradevole al fine di offrire soggiorni piacevoli a quanti – per motivi di lavoro, turismo, cittadinanza italiana (ius sanguinis) o di altro genere – giungono, benvenuti, a Varapodio.

È risaputo che la gente di Varapodio si é sempre distinta per l’innata calda accoglienza riservata a chi viene a vivere, anche per breve periodo, nella ridente cittadina; la permanenza dei graditi ospiti è manna dal cielo per l’economia locale.

La partecipazione agli attesi, piacevoli eventi popolari [ 11 AGOSTO : “ CULTURA ED IDENTITÀ , SAGRA DEI PRODOTTI LOCALI ” , 24 AGOSTO: “FESTA ITALO – ARGENTINA” ] proposti dal Comune di Varapodio – nelle due “Piazze simbolo” del paese – sono occasioni propizie per “gustare”…ospitalità e prelibatezze del territorio e, in questa circostanza, anche “attività” artistiche, gastronomiche e musicali argentine.

Varapodio, Agosto 2025