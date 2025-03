Valensise (Comitato Tutela della Salute), “smonta” il consigliere regionale Giannetta, “Scenda dall’elicottero, all’Ospedale di Polistena mancano lenzuola, garze e strumenti medicali”

Il nostro consigliere regionale come D’Annunzio con il” folle volo” su Vienna. Mentre il Vate pubblicizzava il fascismo,il nostro consigliere pubblicizza l’ incapacità del consiglio regionale in tema di strutture sanitarie. Scenda dall’ elicottero e venga nei reparti dell’ Ospedale di Polistena per capire le ragioni della protesta e le (ir)responsabilità della politica e della manager aziendale.

L’ ospedale di Polistena è senza risorse,attende di essere ampliato per ospitare i reparti tanto attesi(oncologia,urologia,gastroenterologia e,riabilitazione ,emodinamica) rimaniamo nonostante i numerosi solleciti ,senza nessuna organizzazione e /o programmazione,solo una propaganda sfacciata che offende i cittadini di tutta la Piana.

Da tempo elemosiniamo lenzuoli, garze, e tutta una serie di strumenti e materiali medicali che servono sia in sala operatoria che in reparto,ma senza risposte..siamo senza medici e medicine direbbe qualcuno.!!!

Mentre noi assistiamo allo smantellamento dell’ ospedale di Polistena,la manager marchigiana sembra la gemella di Briatore capace di mortificare la disperazione e tonificare i muscoli della strafottenza e arroganza istituzionale.Oggi più che mai è indispensabile partecipare alla manifestazione del 10 maggio a Catanzaro organizzata da comitati, sindacati,associazioni. Pianteremo le tende ad oltranza finché non ci sarà un confronto serio CON L ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AD INTERVENIRE CON SOMMA URGENZA SUI PRESIDI OSPEDALIERI ESISTENTI LASCIATI MORIRE.

CI PENSI SIGNOR PRESIDENTE.

LA CALABRIA LE STA CHIEDENDO AIUTO…..

FINALMENTE HA ALZATO LA TESTA!!!!