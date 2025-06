Ustica, Mattarella “Tragedia tra le più oscure e laceranti del Paese”

Dopo il nostro articolo sull’allarme serio per la mancanza di medici di famiglia a Taurianova, L’asp di Reggio Calabria interpellata dalla redazione di Approdo ha confermato la proroga per i medici di Base. Un ottimo risultato per non far rimanere almeno 2000 pazienti senza l’assistenza medica. A Taurianova sono tantissimi i pazienti che hanno bisogno […]