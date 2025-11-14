Urbanpromo, a Firenze Irto (Pd) anticipa la volontà di lavorare a “un ddl sui principi della pianificazione urbanistica”

“Lavoreremo a un disegno di legge sui principi della pianificazione territoriale, strumento di cui ha espresso l’esigenza anche l’Istituto nazionale di urbanistica” (Inu). Lo ha annunciato il senatore Nicola Irto (Pd), urbanista e componente dell’VIII Commissione del Senato, intervenendo a Firenze alla tavola rotonda “Una legge di principi per il piano utile”, tenutasi nell’ambito della 22ª edizione dell’evento nazionale Urbanpromo, promosso da Inu e Urbit. Irto ha richiamato la necessità di “una visione stabile e coerente del governo del territorio, capace di integrare urbanistica, ambiente, mobilità, casa e coesione sociale”, anche perché l’attuale sistema normativo, ha precisato, “produce diseguaglianze e incertezze per gli enti locali”. Il senatore dem ha ribadito che la rigenerazione urbana deve essere “una politica pubblica, piuttosto che un insieme di pratiche edilizie”. Il parlamentare ha quindi proposto l’istituzione di un Fondo nazionale pluriennale per la rigenerazione, con una quota riservata ai territori più deboli. “Il Paese – ha sottolineato l’esponente del Pd – ha bisogno di piani moderni, cioè di infrastrutture intellettuali per la crescita sostenibile delle città”.