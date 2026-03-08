Uno dei più importanti locali della movida della Tonnara di Palmi il beach club Sunset Beach Club va a fuoco. VIDEO

Momenti di paura alla Tonnara di Palmi, dove un incendio è divampato all’interno del noto beach club Sunset Beach Club.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dall’interno del locale mentre diversi clienti erano già seduti ai tavoli. La situazione ha generato attimi di forte preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla prontezza del personale e alla collaborazione degli avventori, tutti sono riusciti a uscire rapidamente all’esterno.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. La zona è stata temporaneamente isolata per consentire ai soccorritori di lavorare senza rischi.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo: saranno gli accertamenti tecnici a stabilire cosa abbia innescato l’incendio.

Il Sunset Beach Club, noto lido estivo e punto di ritrovo molto frequentato soprattutto nelle serate del fine settimana, ha riportato danni significativi nella parte interna della struttura. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.