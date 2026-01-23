Un’altra donna ammazzata. Shock a Mileto, un commercialista uccide la moglie e poi si suicida

Un’altra brutta pagina di cronaca in Calabria, dopo la donna originaria di Saracena, Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito con 23 coltellate per poi far sparire il corpo (ritrovato pochi giorni fa in condizioni tremende, da quanto hanno affermato gli inquirenti). Oggi un altro femminicidio, stavolta a Mileto nel Vibonese dove un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Maria Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. Secondo quanto si è appreso, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. La coppia ha un figlio ed era separata da mesi, almeno da quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, e in questi mesi la donna era andata a vivere in Toscana con la sorella, ma negli ultimi giorni era ritornata in Calabria.

L’omicidio ed il suicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione dell’uomo e stando dalle prime indagini condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia, Calzone avrebbe ucciso la moglie con l’arma che deteneva legalmente al culmine di una lite legata alla separazione in corso.