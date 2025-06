Una studentessa del Piria di Rosarno selezionata per la Summer School Luiss di Roma

La Luiss Summer School rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti delle scuole superiori, offrendo un’immersione nel mondo universitario e un prezioso trampolino di lancio verso il futuro. Essa fornisce una panoramica completa del mondo universitario, agevolando la scelta del percorso e lo sviluppo di competenze fondamentali.

L’impatto della Summer School si estende anche alle scuole del territorio. Un esempio virtuoso è rappresentato dall’Istituto Raffaele Piria di Rosarno, guidato dal dirigente Scolastico professoressa Mariarosaria Russo, che, a seguito della partecipazione al progetto “Promozione della Legalità e Valorizzazione del Merito”, promosso dalla Luiss Guido Carlo di Roma, ha visto la studentessa Ilaria Bottiglieri della classe IV A del liceo Scientifico, selezionata per partecipare alla Summer School nel prossimo mese di luglio, a seguito di un apposito test. Questo riconoscimento è un segno tangibile della promozione dell’eccellenza e dell’opportunità concreta data agli studenti più meritevoli. Cuore della Summer School sono le lezioni universitarie, tenute da docenti Luiss di fama internazionale, presso l’ateneo di Roma, che introducono gli studenti a discipline come Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Management, con attività laboratoriali, esperienziali e innovative.

La studentessa, afferma la professoressa Eleonora Contartese, referente del progetto, avrà la possibilità di sviluppare competenze utili per affrontare i test di ingresso universitari e vivere nuove ed entusiasmanti esperienze. Questo approccio, afferma la dirigente Russo, consente di immergere gli studenti in un ambiente simile a quello universitario, permettendo di vivere un’esperienza unica e formativa.

La Summer School Luiss rappresenta un investimento strategico nel futuro degli studenti. Offrono un’esperienza formativa intensiva che non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze, ma apre anche le porte a nuove opportunità. Preparano gli studenti ad affrontare con successo le sfide del mondo accademico e professionale, fornendo gli strumenti necessari per il loro sviluppo. Un’opportunità unica, anche, per incontrare e interagire con studenti provenienti da diverse parti del mondo, creare una rete di contatti e conoscere il campus e l’ambiente accademico della Luiss.