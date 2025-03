Una settimana di caldo al Sud con temperature sopra la media stagionale

Nella serata del 09 marzo 202,5 i Carabinieri della Stazione di Luzzi hanno tratto in arresto uno studente sedicenne del posto – ai militari già noto perché segnalato in passato per uso personale di sostanza stupefacente – questa volta colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droghe di diversa tipologia. […]