Una nuova sede della Camera del Lavoro SPI CGIL apre le sue porte a

Cittanova in via Giobbe, 27. Dopo anni di assenza grande ritorno della

CGIL sul territorio Cittanovese. All’inaugurazione della sede sono

intervenuti il Segretario organizzativo dello SPI CGIL Nazionale Stefano

Landini, il Segretario Generale SPI CGIL Calabria Carmelo Gullì, e per

l’Area Metropolitana di Reggio Calabria la Segretaria Generale SPI Mimma

Pacifici e il Segretario Generale CGIL Gregorio Pititto, i quali all’unisono

hanno ribadito l’importanza sociale che riveste la Camera del Lavoro,

presidio di legalità e democrazia. Presenti anche i parroci Don Letterio e

Don Antonio Lamanna, i quali hanno espresso gratitudine per il contribuito

che la CGIL potrà offrire alla comunità Cittanovese, forte di principi di

eguaglianza e solidarietà a tutela dei lavoratori e dei cittadini tutti. La

Camera del Lavoro non si occuperà soltanto delle consuete attività e di

previdenza ma rinnova, ancora una volta, il proprio impegno costante a

fianco di chi lavora, di chi si trova in situazione di precarietà, di chi è vittima

di sfruttamento lavorativo. Al suo interno si costituirà uno sportello di

Federconsumatori, presidiato dall’avv. Milena Deleo, che si attiverà a tutela

dei diritti dei consumatori promuovendo ove necessario azioni individuali

e/o collettive.

In un momento storico, così delicato, in cui dilagano insicurezza sociale e

diseguaglianze l’apertura della nuova Camera del Lavoro di Cittanova

rappresenta indubbiamente una necessità, un presidio stabile sul territorio di

ascolto, supporto e tutela.