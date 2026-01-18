Una Calabria davvero straordinaria quella protagonista ancora una volta alla 47esima edizione del Sigep di Rimini.

Ospedale di Cosenza, Francesco De Cicco: “Chiudere il centralino di notte è una scelta grave e pericolosa” Sta suscitando forte preoccupazione e crescente malcontento la decisione della Direzione Amministrativa dell’Ospedale di Cosenza di chiudere il servizio di centralino nelle ore notturne, nonostante le contestazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali. Una scelta che incide su una struttura […]