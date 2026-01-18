Una Calabria davvero straordinaria quella protagonista ancora una volta alla 47esima edizione del Sigep di Rimini
Gen 18, 2026 - redazione
di Graziano Tomarchio
Una Calabria davvero straordinaria quella protagonista ancora una volta alla 47esima edizione del Sigep di Rimini.
Una regione che sfoggia i talenti della sua terra con le eccellenze enogastronomiche, rappresentate dalle 23 aziende che presiederanno fino a martedì 20 gennaio alla Fiera Internazionale del Food Service.
Un vero patrimonio che rende straordinaria la Calabria, sempre più in vetta nelle classifiche internazionali per i prodotti presentati di anno in anno e resi ancora più celebri grazie alle strategie di promozione messe in campo dalla Regione.
A rappresentare le eccellenze del territorio calabrese al Sigep di Rimini 2026, l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e la dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, Direttore Generale dell’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’agricoltura Calabrese).