Un tragico incidente si è verificato ieri sera nel tratto stradale tra Roccella Ionica e Marina di Gioiosa Ionica, costata la vita a Renato Fanto e Sandro Lucano

Di Luigi Longo

Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla pericolosità di quella strada, più volte segnalata dai cittadini e dagli amministratori locali come altamente rischiosa. Nonostante le ripetute denunce e gli appelli, finora non sono state adottate soluzioni definitive per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Quella che si consuma oggi appare come una tragedia annunciata. Non si può più continuare così: servono interventi concreti e immediati per evitare che altre vite vengano spezzate su quel tratto di strada.