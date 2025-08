Un Sagrato che si fa Teatro: il Concerto Candle Light Incanta Taurianova

In occasione della X edizione del Concorso dei Madonnari Citta’ di Taurianova, il Sagrato della Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo si e’trasformato, per una sera, in un luogo sospeso nel tempo, dove la musica e la luce delle candele hanno creato un’atmosfera carica di magia e suggestione. Un teatro a cielo aperto, dove l’arte pittorica ha incontrato l’arte musicale in una sinergia emozionante.

Protagonista della serata e’ stato l’Ensemble del Conservatorio Tchaikovsky, che ha saputo regalare al numeroso pubblico presente un concerto CandleLight di straordinaria intensita’emotiva. Magistralmente organizzato con la collaborazione degli Amici del Palco, l’evento e’stato un vero trionfo di bellezza e partecipazione.Sul palco, il pianista maestro Francesco Allegra ha guidato con eleganza un ensemble composto da musicisti di grande talento: il Maestro Graziella Barilla’, Naomi Mazzei, Simona Giampa’, Giacomo Cerullo ed Elena Pisani, con la splendida voce del soprano Marcella Tigano. Insieme, hanno saputo incantare e coinvolgere il pubblico con un repertorio raffinato che ha reso omaggio ai grandi maestri del Novecento: da Ennio Morricone a Nicola Piovani, passando per Hans Zimmer e Astor Piazzolla. Un viaggio musicale che ha attraversato emozioni, atmosfere cinematografiche e melodie senza tempo.



Il successo dell’evento e’ stato reso possibile anche grazie alla visione e alla sensibilita’ del direttore del Conservatorio, la dottoressa Valentina Currenti, e al prezioso lavoro di coordinamento della dottoressa Cettina Nicolosi, docente dello stesso conservatorio, che hanno voluto omaggiare con questa serata speciale l’importanza culturale e simbolica del Concorso dei Madonnari, ormai appuntamento fisso e atteso nel panorama artistico regionale.Il pubblico, numerosissimo e partecipe, ha vissuto un’esperienza intensa: sembrava davvero di essere in un teatro sotto le stelle, avvolti da luci soffuse e dal calore delle candele, dove ogni nota risuonava come un frammento di poesia. Una serata che restera’ nel cuore di chi c’era, e che ha confermato come la musica ,unita all’arte e alla bellezza dei luoghi , possa creare momenti di autentico incanto.