Un nuovo volto per il pontile di Gioia Tauro: Consegnati i lavori dell’opera “Città tra due fiumi”

Nella giornata di ieri, 20 febbraio 2025, l’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha formalmente consegnato i lavori per il rifacimento di alcune parti del quartiere Marina di Gioia Tauro e, in particolare, dello storico pontile.

L’intervento progettuale, finanziato dal PNRR , nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana, prevede l’investimento di euro 3.503.937,85 per la realizzazione della” Città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”.

Grande soddisfazione espressa dal sindaco avvocato Simona Scarcella ” grazie al lavoro incessante e attento dei tecnici comunali e dell’assessore ai lavori pubblici ingegnere Giuseppe Romeo, nonostante avessimo ereditato procedure di gara con numerose criticità e dal rischio di definanziamento, stiamo mantenendo gli impegni assunti in campagna elettorale garantendo che i finanziamenti del PNRR vadano tutti a buon fine. Nel mese di agosto siamo riusciti in tempi record a procedere all’affidamento dei lavori e, realizzati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti e le verifiche di legge, oggi finalmente consegniamo le aree all’impresa aggiudicatrice. Per la nostra città il pontile rappresenta un simbolo di storia e tradizione, punto di aggregazione di intere generazioni. Mettere in sicurezza questo sito e dargli un nuovo volto significa fare riscoprire alla nostra città la linfa vitale della quale è stata privata per molto tempo. Si tratta di un’opera complessa perché sono previste lavorazioni in mare, ma siamo fiduciosi che riusciremo a rispettare i tempi di consegna”.

Alla procedura di consegna delle aree erano presenti oltre l’impresa S.I.L.E.M. srl, l’architetto Giuseppe Marco Giordano, coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, è il direttore dei lavori prof. Arch. Franco Prampolini, oltre a buona parte della giunta e dei consiglieri comunali di maggioranza.