UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’, DELLA PACE, DELLA FEDE, DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI A POLISTENA.

In un mondo pieno di guerre e difficoltà economiche, desideriamo inviare un messaggio di speranza augurando di trascorrere delle liete feste Natalizie, in salute, con i familiari e amici.

“L’augurio più grande è quello di ritrovare la pace in tutte le famiglie e in tante parti del mondo dove oggi bambini, donne, anziani e uomini muoiono di fame e per assurdi conflitti. Che la dolcezza delle musiche e nenie natalizie, unite a momenti di condivisione, possano scaldare i nostri cuori in questi giorni solenni, non dimenticando mai i bisogni del prossimo”.

Questo messaggio accompagna il programma che l’Associazione “Girolamo Marafioti”, la libera Università di Polistena e lo studio Odontoiatrico Laruffa Dental Clinic, hanno messo in cantiere per “Le armonie di Natale” e per un Natale all’insegna di percorsi di pace e Dolci Melodie nelle Chiese di Polistena.

A Natale non potevano mancare gli Zampognari Aspromontane che lunedì 8 Dicembre, in onore della Madonna S.V. SS. Immacolata li vedremo in giro per le vie del Paese, mentre gli Zampognari Barcellonesi di “Salvatore Grasso”, giorno 11 Dicembre si esibiranno nella Chiesa SS. Maria Immacolata al Vecchio Ospedale.Invece Sabato 13 Dicembre possiamo immergerci negli aspetti più particolari di Polistena, che grazie ad Antonio Cammareri e le sue preziose foto del ”Il respiro del mio Paese” nella Cappella gentilizia di palazzo Avati.

Ma il Direttore artistico degli eventi, Dottor Piero Cullari,

ha voluto ancora una volta, promuovere gli scrittori calabresi e per questa occasione saranno presentati quattro libri.

Si inizia con Salvatore Canzio che giorno 27 dicembre alle ore 18.30 presenterà il suo saggio autobiografico” Expat:

straniero due volte”. Mentre Aldo Polisena ,giorno 10 Gennaio alle ore 18.30, nell’Aula Magna Pegaso Unipo, presenterà “Alioscia. La storia di un Partigiano calabrese: Franco Sergio”. Il 17 gennaio sarà il turno di Annamaria Deodato con il suo saggio “Vite imperfette” sempre a Palazzo Avati e il 24 gennaio si parlerà di internati militari grazie al saggio di Letizia Cuzzola “ I figli di nessuno tornano a casa”. Il 31 Gennaio, alle ore 18.30 la pittrice Emma Guerrisi presenterà i suoi colori con la personale dal titolo ”L’arte pittorica”. L’appuntamento per i più piccoli sarà “Arriva la Befana” il 6 Gennaio alle ore 15.00 nell’Aula Magna dove saranno allestiti giochi, animazioni, truccabimbi, palloncini e leccornie.

Però il Natale è sempre all’insegna della fede e del ruolo delle Chiese nella nostra realtà e gli organizzatori hanno pensato di svolgere alcuni eventi nei centri di culto.

Domenica 14 Dicembre alle ore 18.30, nella Chiesa Santa Marina V. Duomo di Polistena, si esibirà il “Quartetto Cilea Fisarmoniche” composto da Carmela Placanica, Nuccio Macheda, Gino Mattiani e Adolfo Zagari.

Mentre il 16 Dicembre, alle ore 18.30, nella Chiesa SS. Rosario ci sarà l’evento ” e falla bedda la ninnaredda” canti e Cunti del Natale siciliano di Ibeddi.

La Chiesa Madonna della Catena sarà interessata, il 20 dicembre, dal Natale Calabrese con Andrea Bressi che alle 19.00 si esibirà in “Tutti l’Angeli Cantaru”.L’opera di Giuseppe Fata “Simulacrum” l’Arte Sacra delle Teste Scultore, sarà esposta nella Cappella gentilizia di Palazzo Avati, alle ore 18.30, del 21 Dicembre durante il quale evento i visitatori saranno immersi in un “Cammino di fede e spiritualità, per elevare il pensiero della bellezza di Dio”.

Altri eventi riempiranno queste feste Natalizie e gli organizzatori, nell’invitare i cittadini e visitatori di Polistena, e i “ nostri emigrati di ritorno”, vogliono ringraziare di cuore” per aver consentito la realizzazione del programma Natalizio nei luoghi di Culto della Nostra Cittadina, i Sacerdoti Mons. Giuseppe De Masi, Don Fortunato Sciglitano, e Don Salvatore Tucci, Parroci di Polistena e Don Giuseppe Tripodi Cappellano dell’Ospedale e Padre Peter per la Comunità Luigi Monti e la Dottoressa Francesca Liotta, Direttrice sanitaria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi.