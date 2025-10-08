Un centro destra a trazione “Forza Italia” si avvia alla guida di Reggio e della Città Metropolitana

“In politica sono assai importanti le idee, la visione e la competenza, frutto di esperienze professionali e politico-amministrative positive, ma e’ altrettanto fondamentale che queste doti si accompagnino a qualità organizzative di alto livello ed a grande senso politico. In una parola, che trovino riscontro concreto nel consenso popolare, dal quale discende una leadership riconosciuta. Il capolavoro realizzato in questa elezione regionale dall’on. Francesco Cannizzaro non ha precedenti in Calabria e non riguarda soltanto la città e la provincia di Reggio: almeno per il partito di “FORZA ITALIA” esso si è esteso all’intera Regione, grazie al lavoro sinergico ed al consolidato e perfetto connubio con il neo rieletto Governatore Roberto Occhiuto, dimostratosi grande amico della nostra Città”.

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, già Consigliere Regionale ed a più riprese Amministratore Comunale, nonchè attuale esponente di “FORZA ITALIA”.

“Da mesi il Coordinatore Regionale del Partito, pur convinto dello straordinario successo che si prefigurava per il Partito grazie ad un instancabile e produttivo lavoro realizzato per la città ed in ogni centro dell’intera regione, nelle aule parlamentari ed in piena sintonia col nostro Presidente di Regione, si è mosso sempre con linguaggio equilibrato e di grande rispetto nei confronti degli altri partiti di centro-destra, smussando, ove necessario, le parole di qualche immancabile tifoso e ligio al principio che “l’unione fa la forza” . Ne è emblematico esempio: l’indicazione ai candidati delle tre liste di un messaggio comunicativo serio, sobrio e responsabile, rispettoso di tutti gli altri competitori di coalizione, senza manifesti e con la raccomandazione di parlare solo dei problemi risolti e di quelli da risolvere, continua Candeloro Imbalzano.

“Per questo il coordinatore di “Forza Italia”, forte di una visione chiara sul futuro della città e di un amore straordinario, ampiamente dimostrato in questi anni con risultati eclatanti ed apprezzati dai reggini in particolare, con la fondata ambizione, quasi una ossessione frutto di amore e passione, di far diventare Reggio una delle capitali del Mediterraneo, sta continuando a lavorare per cementare una coalizione che deve dimostrarsi all’altezza del consenso ricevuto e della relativa responsabilità che esso comporta. L’obiettivo? Quello di fare tesoro, nella scelta del prossimo candidato Sindaco, di errori ampiamente riconosciuti compiuti nel recente passato”, aggiunge Candeloro Imbalzano.

“Si tratta, come è naturale, di porre al centro delle scelte sempre e solo il futuro della città, bandendo qualsiasi aspirazione personalistica non supportata dal consenso dei reggini. Il tutto sulla base di un programma ambizioso sugli obiettivi strategici, ma contestualmente orientato a risolvere in tempi brevi problemi di ordinaria amministrazione con soluzioni avanzate in ogni comparto della vita amministrativa, di cui sappiamo gli sono chiare le coordinate e su cui si è lavorato intensamente in questi mesi. Sarà questo il vero argomento di confronto con gli altri partiti, utile per sgombrare le macerie prodotte in questi 10 anni dal centro – sinistra, per ridare alla città un volto moderno ed un profilo ed un ruolo degni delle sue antiche tradizioni, capaci di promuovere uno sviluppo duraturo e di frenare l’emorragia di energie, soprattutto giovanili , drammaticamente registrate in questi ultimi anni”, conclude Candeloro Imbalzano.