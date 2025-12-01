Un bilancio positivo quello tratto dalle somme del weekend trascorso nel Villaggio Ekporu di Gallico, nel reggino, dove si è tenuto il “Gallico Wine Festival”.

Giusto alla terza edizione, esso si riconferma tra gli eventi più ambiti ed attesi in ambito enogastronomico quanto musicale e culturale.

Sabato 29 e domenica 30 novembre, i locali dell’Ekoru Village hanno ospitato la manifestazione inaugurata dal tradizionale taglio del nastro.

Tra le attività previste dal “Gallico Wine Festival”, la degustazione dei più pregiati vini di alcune delle aziende vinicole in voga nel territorio come quelle Vallata del Gallico e della Vallata di Sant’Agata, e il “Palio delle Botti di Vino” che ha visto gareggiare i partecipanti a suon di vino.

Presenti molte realtà locali con l’esposizione di prodotti gastronomici e artigianali tipici del posto in stand e mercatini.

Coprotagonista dei sapori autentici del territorio, la musica e l’arte alle quali è stato riservato un importante spazio.

Ad intrattenere l’alto numero di visitatori, tra appassionati e buon intenditori dell’eccellenze vinicole, spettacoli musicali, di danza e una mostra d’arte.

Un intrattenimento che non ha escluso i più piccoli con l’allestimento di un Luna Park nel villaggio, animazione e giri sui pony.

Diretto da Antonello Panzera, l’evento di offre di puntare ad una sempre più crescente valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale e si impegna a dar voce alle piccole imprese affinchè possano contribuire allo sviluppai locale per favorire un turismo non meramente estivo, quanto annuale.