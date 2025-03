Un altro duro colpo alla criminalità organizzata, scoperto un deposito di auto rubate nel Reggino

Negli ultimi mesi, la questione dell’elisoccorso a Cariati ha assunto una rilevanza crescente, evidenziando le criticità del nostro sistema sanitario regionale. Recentemente, il Comune ha individuato il campo sportivo in località Varco come base provvisoria per l’elisoccorso, poiché il porto non è più utilizzabile. Tuttavia, questa scelta ha sollevato preoccupazioni: il sindacato Nursind, attraverso il […]