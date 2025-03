Un 30enne è stato arrestato in Calabria per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale

Nella tarda serata del 21 marzo scorso, a Rende (CS), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rende hanno tratto in arresto un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, nonché attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di permanere in casa tutti i giorni della settimana dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

Nella circostanza la pattuglia dei Carabinieri, alle ore 23:30 del 21 marzo, durante un controllo presso la residenza del giovane ne accertava l’assenza, salvo poi reperirlo alle seguenti ore 23:45 quando lo stesso stava rincasando contravvenendo alle disposizioni a lui imposte dall’Autorità Giudiziaria. Per tale ragione, l’uomo veniva tratto in arresto per la violazione della misura alla quale è sottoposto permanendo in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte della competente A.G., a seguito della quale il trentenne veniva rimesso in libertà e nuovamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.