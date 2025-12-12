Ultim’ora. Brutto incidente stradale in Calabria, un’auto ha falciato due pedoni ed è fuggito, una donna è grave

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera a San Costantino Calabro nel Vibonese, dove un’auto probabilmente ad alta velocità ha investito due pedoni ed è fuggito senza chiamare i soccorsi. Sì tratta di due donne, dove una versa in condizioni gravi ed è stata trasportata all’Ospedale di Reggio Calabria. Mentre l’altra malcapitata è stata soccorsa tempestivamente dalla Pet proveniente da Gioia Tauro che in breve tempo ha raggiunto il luogo dell’incidente.

Sul posto oltre ai soccorsi del 118 anche i Carabinieri per gli adempimenti di rito. (GiLar)