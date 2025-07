Uila Calabria: “Piano antincendio partito in ritardo. Serve una strategia strutturale. La Regione istituisca un tavolo permanente”

“I continui incendi che stanno devastando la Calabria in questi giorni devono indurre una seria riflessione. Le temperature estive non sono una novità né un fatto straordinario: è la nostra programmazione ad esserlo, purtroppo, troppo spesso in ritardo. Per questo chiediamo al Governatore Roberto Occhiuto e all’Assessore Gianluca Gallo di avviare al più presto un tavolo permanente. Il settore idraulico-forestale va inserito in un programma che porti entro l’anno a una soluzione definitiva e strutturale, per il futuro della Calabria che anche noi amiamo e difendiamo ogni giorno sul campo”.

È quanto dichiara Pasquale Barbalaco, Segretario Generale della Uila Calabria, che sottolinea come l’emergenza incendi si sia ripresentata anche quest’anno con una forza devastante.

“Ci chiediamo – prosegue Barbalaco – se il piano antincendio fosse stato avviato nella sua interezza già nel mese di giugno, come da tempo chiediamo, quanti roghi si sarebbero potuti evitare. Invece, l’avvio del personale idraulico-forestale per le attività di prevenzione e presidio è fissato solo per il 28 luglio, quando la regione è già nel pieno dell’emergenza”.

Una scelta tardiva che oggi costringe i lavoratori forestali, molti dei quali ultrasessantenni, ad affrontare turni massacranti e lunghi spostamenti per presidiare territori spesso lontani dal proprio cantiere di appartenenza. Una condizione che mette a rischio la loro salute e la loro sicurezza, proprio mentre la Uila è impegnata in prima linea in una campagna nazionale per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Chiediamo da tempo – aggiunge Barbalaco – che questo settore venga messo in sicurezza non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sul piano della dignità lavorativa, della protezione individuale e della sostenibilità fisica dei carichi. Oggi non tutti i lavoratori sono più nelle condizioni di garantire interventi tempestivi ed efficaci, e non possiamo continuare a far finta di nulla”.

Secondo la Uila, serve un piano strutturale di prevenzione con risorse, mezzi e progettualità distribuiti in modo equo su tutto il territorio calabrese. “Il nostro patrimonio boschivo – sottolinea – conta 670.000 ettari di foreste, tre parchi nazionali, faggete vetuste riconosciute dall’Unesco, una biodiversità preziosa che non possiamo continuare a sacrificare sull’altare dell’improvvisazione. Gli incendi mettono a rischio non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza delle comunità e la tenuta del territorio sul piano idrogeologico”.

Barbalaco rilancia inoltre la proposta di un vero turnover generazionale nel comparto forestale. “Occorre ripopolare le aree interne e garantire nuova forza lavoro capace di presidiare il territorio in modo tempestivo. Questo significa occupazione, contrasto allo spopolamento e rafforzamento del sistema di protezione ambientale”.

Infine, l’appello alla responsabilità collettiva. “Serve collaborazione da parte di tutti: cittadini, operatori del settore, istituzioni. Gli incendi spesso nascono da gesti superficiali che diventano disastri. Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Maurizio Lucia, lo ha detto chiaramente: la vegetazione incolta e le alte temperature sono micce pronte ad accendersi. Ma la prevenzione vera si fa solo con visione, pianificazione e rispetto del lavoro di chi presidia la nostra terra”.