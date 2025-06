Ufficio di Prossimità anche a Mileto, Princi “Obiettivo raggiunto: la Calabria completa la rete per una giustizia vicina ai cittadini”

“L’obiettivo è stato raggiunto: con l’attivazione dell’Ufficio di Prossimità di Mileto, si conclude l’importante percorso che ha portato alla piena realizzazione di 25 Uffici di Prossimità giudiziaria in Calabria. Un risultato molto importante e realmente tangibile: si concretizza così l’ambizioso progetto che avevamo fortemente voluto a inizio legislatura con il Presidente Roberto Occhiuto, quando ero vicepresidente della Regione, per garantire alle aree interne e alle fasce sociali più vulnerabili la possibilità di avere servizi decentrati”. Lo afferma l’eurodeputata Giusi Princi, che nel ruolo di vicepresidente della Regione, su mandato del Presidente Roberto Occhiuto, aveva coordinato l’iter del progetto, continuando a seguirlo lungo tutto il percorso attuativo. Oggi, presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stato inaugurato l’Ufficio di prossimità di Mileto, l’ultimo dei 25 previsti in Calabria, per offrire ai cittadini assistenza e accompagnamento, direttamente sul territorio, per tutto ciò che riguarda la volontaria giurisdizione.

“Oggi non celebriamo solo l’apertura di un importante presidio sul territorio – evidenzia Princi, che ha partecipato all’inaugurazione in videocollegamento -, ma anche il compimento di un disegno complessivo, al fine di rendere la giustizia un servizio realmente a misura di cittadino, vicino alle comunità e alle loro necessità concrete. Con l’apertura di questo nuovo ufficio – sottolinea l’europarlamentare calabrese –, i cittadini di Mileto e dell’intero comprensorio potranno usufruire di un servizio giudiziario efficiente e facilmente fruibile, vicino al luogo di residenza. Si tratta – prosegue – di un’ulteriore azione concreta per migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione calabrese e per assicurare che ogni area del territorio disponga di servizi moderni, innovativi e sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini”.

Il progetto, promosso dalla Regione Calabria e dal Ministero della Giustizia, è stato reso possibile grazie a uno stanziamento di un milione e settecentomila euro. Fondamentale è stata, nella fase iniziale, l’azione di sensibilizzazione e accompagnamento istituzionale promossa dalla Regione Calabria. Un’attività che ha favorito ampia e libera partecipazione dei Comuni alla manifestazione d’interesse lanciata dalla Regione. Da questo coinvolgimento ha preso forma una rete capillare di uffici equamente distribuiti sul territorio regionale con il coinvolgimento dei tribunali di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia, Palmi, Paola, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

“Ringrazio – afferma Giusi Princi – tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso di tradurre in realtà questo importante progetto, il Presidente Occhiuto per la fiducia che ha riposto in me, il Direttore regionale dell’UOP Francesco Venneri, Fincalabra, i Tribunali e i tutti i sindaci che, con il loro impegno, hanno dimostrato un forte legame al territorio e un grande spirito di squadra. È particolarmente rilevante e significativo – continua l’europarlamentare calabrese – che molti comuni vicini tra loro abbiano saputo costruire, con spirito di condivisione e responsabilità istituzionale, una rete di collaborazione solida e lungimirante, dimostrando come l’unione tra territori possa tradursi in servizi più vicini, tempestivi e rispondenti ai reali bisogni delle comunità locali”.

Nel corso dell’inaugurazione odierna, durante la quale erano presenti anche il Sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e gli altri sindaci del comprensorio, il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, ha espresso il proprio apprezzamento per l’azione svolta, proponendo di espandere il progetto ad altri comuni. “L’impegno – assicura Princi – è far sì che la rete degli Uffici di Prossimità in Calabria diventi sempre più capillare. Con questo progetto abbiamo dimostrato che, con visione, determinazione e una collaborazione interistituzionale efficace, riusciamo a raggiungere importanti traguardi. Le risorse comunitarie, se ben utilizzate – conclude -, portano risultati concreti per i nostri territori”.

Equamente distribuiti sul territorio, i Comuni dove sono nati gli Uffici di prossimità sono: Crosia, Cirò Marina, Mileto, Oriolo, San Giovanni in Fiore, Santa Severina e Strongoli (comuni capo fila), Acri, Belvedere Marittimo, Cariati, Cassano Jonio, Cetraro, Chiaravalle Centrale, Corigliano-Rossano, Maida, Oppido Mamertina, Paterno Calabro, Praia a Mare, Rocca Imperiale, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Sofia D’Epiro, Scalea, Verbicaro, Villa San Giovanni.