Ue, Von der Leyen a Mattarella “Risponderemo all’appello ‘Nessun dorma’” / Video

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Due settimane fa ha detto “Nessun dorma”. Abbiamo ascoltato il suo appello. E oggi discuteremo su come possiamo rispondere”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incontrando a Bruxelles il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



“Nel corso della sua vita, ha sempre lavorato per porre l’Italia al centro dell’Europa. Nel suo primissimo discorso da Presidente, dieci anni fa, ha definito la nostra Unione “un porto sicuro e una frontiera di speranza” – ha ricordato von der Leyen -. Ha affermato che i Paesi europei hanno bisogno della nostra Unione per proteggere e proiettare la loro sovranità nel mondo. E da allora, ha sempre invitato l’Europa ad essere ambiziosa e a puntare più in alto. Ha chiesto un’azione forte sulla competitività, in linea con le relazioni Draghi e Letta. Questo è esattamente il tema di cui abbiamo discusso oggi nella nostra riunione del Collegio. Ci ha ricordato la nostra responsabilità di proteggere la nostra natura e lasciare il mondo un posto migliore per i nostri figli e nipoti. E ha mantenuto un fermo sostegno all’Ucraina”.



“A livello personale, vorrei ricordare uno dei nostri incontri, nella sua città natale, Palermo. Sono rimasto colpito dal calore con cui è stata accolta da tutti, soprattutto dai giovani. I giovani italiani la ammirano, perchè è sempre stata una voce di saggezza e un punto di riferimento. Voglio che sappia che questo vale per tutti gli europei. E’ un onore e un piacere averla qui oggi”, ha sottolineato la presidente della Commissione Ue.

“Benvenuto, caro Presidente”, aveva detto in italiano la von der Leyen all’inizio del suo discorso, prima di passare all’inglese: “Lei è il Presidente di uno dei Paesi fondatori della nostra Unione e il Presidente della Repubblica Italiana con il mandato più lungo. Ma oggi le diamo il benvenuto non solo come statista, ma anche come europeo nel cuore”.

