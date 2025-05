Ue: Occhiuto a Bruxelles incontra commissari Šuica e Brunner

Nel pomeriggio dello scorso 12 maggio personale della Squadra Volante ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di successiva vendita due persone, un uomo ed una donna, in quanto trovati in possesso di 97 grammi di cocaina, suddivisa in 73 dosi di svariate dimensioni, occultati nelle vicinanze di una rivendita […]