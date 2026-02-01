Ucraina, drone russo colpisce un bus: 12 morti e 7 feriti

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un autobus fuori dalla città di Pavlohrad, nell’oblast di Dnipropetrovsk, uccidendo almeno 12 persone e ferendone altre sette, come riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino. Il governatore Oleksandr Hanzha ha detto che il drone ha colpito un autobus utilizzato da un’azienda locale. Non sono state fornite altre informazioni.

ZELENSKY “AL LAVORO PER RIPRISTINARE LE INFRASTRUTTURE”

“Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche in molte regioni dell’Ucraina. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di 6.000 droni d’attacco, circa 5.500 bombe aeree guidate e 158 missili di vario tipo. Praticamente tutti questi attacchi hanno preso di mira il settore energetico, le ferrovie e le nostre infrastrutture: tutto ciò che sostiene la vita normale”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Gli attacchi continuano. Nell’ultima settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d’attacco, quasi 1.100 bombe aeree guidate e due missili contro l’Ucraina. Stiamo registrando tentativi russi di distruggere la logistica e la connettività tra città e comunità. E’ proprio per questo che persiste la necessità di proteggere il cielo. Missili per Patriot, NASAMS, F-16 e altre piattaforme sono necessari ogni singolo giorno. Ringrazio tutti i partner che comprendono questo e ci aiutano” conclude Zelensky.

