Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Una bomba molotov ben articolata è esplosa davanti alla gioielleria “TesOro” a Taurianova sita in Via della Colomba, a pochi passi dalla centralissima Piazza Macrì, e dalle indiscrezioni sembra che non è stato trovato ancora l’innesco. Così come abbiamo riportato nel precedente articolo, l’attentato è avvenuto nella notte scorsa. L’attività commerciale molto nota in città, è […]