Il Partito Democratico di San Giorgio Morgeto interviene nella grave situazione che sta verificandosi, grazie alla messa in quiescenza dei medici di medicina Generale, che lascia i cittadini in una situazione che potrebbe diventare esplosiva se non verranno poste in essere delle soluzioni immediate. Lancia la sua offensiva contro “La fallimentare gestione di Occhiuto e […]