Tutti in acqua con Tuffiamoci in … 2026

CLEMENTE CORVO

Un pomeriggio di sport e benessere in occasione della prima edizione di TuffiAmoci In.., esibizione di tuffi organizzata dall’A.s.d, Delfinuoto Azimut in collaborazione con il Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Nuoto. L’evento si svolgerà sabato 31 gennaio a partire dalle ore 15:00 presso le Piscine e Impianto tuffi dell’Hotel Residence Arcobaleno, a Taureana di Palmi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alla attività sportiva dei tuffi, una delle discipline olimpiche più spettacolari. Protagonisti della giornata saranno giovani atleti della squadra agonistica dell’AQA Cosenza i quali eseguiranno tuffi da trampolini di un metro e piattaforma di tre metri, una dimostrazione di tecnica e fisicità a cui prenderanno parte anche le ragazze e i ragazzi della squadra agonistica della Delfinuoto Azimut, i quali avranno la possibilità di approcciarsi a questa disciplina sotto la guida degli allenatori della Federazione Italiana Nuoto.

Durante la manifestazione sarà possibile assistere a dimostrazioni, attività guidate e momenti divulgativi pensati per mostrare quanto gli sport in acqua siano completi, accessibili e inclusivi. I tuffi, così come il nuoto, hanno infatti benefici sia sul fisico, in quanto migliorano coordinazione, resistenza cardiovascolare e forza muscolare, che mentale grazie alla capacità di ridurre lo stress e aumentare concentrazione, autocontrollo e gestione delle emozioni.

TuffiAmoci In.. è anche l’occasione per visitare le Piscine e l’impianto tuffi dell’Arcobaleno, una delle due strutture della Calabria a disporre di trampolini, piattaforma e vasca di 25 metri omologati per attività agonistiche nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto.

La ASD Delfinuoto Azimut, il Comitato FIN Calabria e AQA Cosenza invitano tutti a partecipare a TuffiAmoci In.., evento a ingresso libero dedicato agli sport acquatici.