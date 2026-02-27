Trump vuole sanzionare la Calabria: il nodo dei medici cubani

La vicenda dei medici cubani a supporto della disastrata sanità pubblica della Calabria, dove di lunghezza di liste d’attesa e di malasanità si muore quotidianamente, sembra non essere digerita dagli alti vertici degli Stati Uniti, a cominciare dal presidente Trump, intervenuto tramite l’ambasciatore Hammer ed il console Flynn.

In pratica, rappresentanti di un Paese terzo hanno minacciato sanzioni nel caso in cui il presidente Occhiuto non receda dal far arrivare altri medici cubani per dare una boccata d’ossigeno ai nostri ospedali che, in caso contrario, rischiano la chiusura di numerosi reparti e pronto soccorso.

Sulla vicenda Cantiere Laboratorio intervenne tre anni fa conseguentemente alle proteste dell’allora presidenza Biden sempre a seguito dell’arrivo dei primi medici cubani fatti arrivare in Calabria, anche allora, dal Presidente Occhiuto.

Il tutto a causa delle sanzioni americane ed all’embargo commerciale con Cuba.

Non conosciamo gli sviluppi del caso, ma la vicenda di per sé è gravissima ed altrettanto grave, ma non nuovo, è il silenzio servile e complice della politica su un atto così sconsiderato. Quei partiti che quotidianamente sbavano di sovranismo di cartone per raccattare un consenso, per ordine del padrone a stelle e strisce, e salvaguardare la loro ricca poltrona, non hanno nulla da dire in merito alla “colonia Italia”?

Non hanno nulla da dire che la più grande esportatrice di democrazia e di morti al mondo, il più grande paese destabilizzatore e guerrafondaio del globo terrestre, che bombarda ed occupa illegalmente territori di nazioni sovrane, ammonisce e minaccia addirittura le massime autorità politiche calabresi pretendendo di sostituirsi a chi spetta il compito di risolvere i problemi della nostra terra?

Come associazione culturale, e sicuri di interpretare la stragrande maggioranza del popolo calabrese, auspichiamo una sanità degna di questo nome, un servizio che assicuri cure ed eccellenze nella nostra Regione, auspichiamo che nessuno debba morire per mancanza o impossibilità di cure, auspichiamo che la politica cominci ad alzare gli occhi e ad aprire le orecchie di fronte alla sfiducia, esasperazione e disperazione della gente.

Associazione Cantiere Laboratorio