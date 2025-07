“Lo scorso 22 luglio il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al ‘Piano carceri 2025/2027’ voluto dal ministro della Giustizia, attraverso cui saranno applicate misure contro il sovraffollamento, interventi per gli adeguamenti strutturali degli edifici già esistenti, e anche, la liberazione anticipata e forme di detenzione alternativa per alleggerire la questione ‘carceri’ del nostro […]