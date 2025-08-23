TRIDICO (M5S): SOLIDARIETÀ AD ASSOCIAZIONE ‘DONNE E DIRITTI’



“Ancora un grave atto intimidatorio ha colpito l’Associazione ‘Donne e diritti’. Un atto vile, vigliacco, che condanniamo con fermezza. Alla presidente Stefania Fratto e a tutte le donne che insieme a lei sono impegnate a San Giovanni in Fiore in una meritoria opera di attivismo sociale, va tutta la mia solidarietà. Dobbiamo essere al loro fianco e sostenere i loro sforzi nel costruire una comunità più giusta e coesa. Non siete sole”, così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico.