Tridico: “Hanno risposto anche in Trentino. Dati Youtrend non un sondaggio o intenzione di voto ma previsione”

«Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: “È stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto”. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi». È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

“Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un’ora di un lunedì qualunque trascorsa qui è stata sufficiente a capire la situazione drammatica in cui versa questa realtà.

In questa struttura medici e operatori lavorano si trovano spesso a dover affrontare limiti e difficoltà che non dovrebbero esistere. La carenza di risorse e una gestione non efficace fanno sì che la struttura non sia all’altezza del servizio che i cittadini meritano, come accade purtroppo anche in altri ospedali della nostra Regione. Un sincero grazie va comunque ai medici, agli operatori e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e umanità fanno davvero la differenza.

I calabresi meritano di meglio: meritano una sanità che funzioni e una valorizzazione dei medici e degli operatori competenti, che non devono essere costretti ad andarsene per lavorare dignitosamente.

Un’altra Calabria è possibile. Restare è possibile. Crediamoci!”, così sui social Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria.