Tridico: «Calabria fuori dalla rete dell’alta velocità, il M5S ha presentato un’interrogazione. Governo e Regione protestino»

«La mancata inclusione delle regioni del sud Italia, ed in particolare della Calabria, dal nuovo schema infrastrutturale dell’alta velocità predisposto dall’Unione Europea è un fatto gravissimo e protesteremo per questo in tutte le sedi. Il Movimento Cinque Stelle in tal proposito ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea. Ma chiediamo soprattutto al governo italiano ed alla Regione Calabria, governati da quel centrodestra che a Bruxelles è parte della maggioranza con Raffaele Fitto membro della commissione ed al Consiglio europeo, di protestare, di chiedere spiegazioni rispetto a questa azione che va in contrasto con l’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questa è una scelta vergognosa che allontana il sud Italia dallo sviluppo e da una rete di trasporti fondamentali per il futuro della nostra regione». È quanto dichiara Pasquale Tridico, europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.