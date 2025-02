Tribunale di Castrovillari, Baldino (M5S): “Tribunali senza magistrati, processi fermi: la vera “riforma” della destra è il caos giudiziario”

Il Tar Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Istituto di Vigilanza Europol s.r.l. per l’annullamento del provvedimento del 20.12.2024 con cui l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria aveva escluso la ricorrente dalla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata, radiocontrollo, videosorveglianza degli immobili […]