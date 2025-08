Trasportavano irregolarmente quasi 5.000 munizioni a bordo di un autocarro in Calabria, sequestro e ritiro patente

Finalmente il Parlamento affronta il tema del calo demografico, un problema drammatico soprattutto per le aree interne di tutte le regioni. Il guaio è che lo fa non per contrastare lo spopolamento o la rarefazione dei servizi essenziali, ma per risolvere il numero dei consiglieri e degli assessori regionali. Pensiamo ai rappresentanti, ma non ai […]