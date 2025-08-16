Tragico incidente stradale sulla SS 18, un 80enne investito da un’auto, è morto sul colpo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in località Coreca di Amantea. Un 80enne sarebbe stato investito mentre attraversava la strada in prossimità della nuova galleria. A nulla è valso l’intervento dell’elisoccorso, l’uomo è deceduto sul colpo per il violento impatto.

La tragedia ha provocato rallentamenti al traffico, con disagi temporanei alla circolazione veicolare lungo l’arteria, una delle principali vie di collegamento della costa tirrenica cosentina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e regolare il traffico, mentre si cerca di fare chiarezza sulla responsabilità dell’accaduto